Fiorentina sofre diante do Empoli sua primeira derrota em casa no Italiano

A Fiorentina sofreu a primeira derrota da temporada em casa contra o Empoli (2-0), nesta segunda-feira (23), no jogo que encerrou a 9ª rodada da Serie A italiana.

Uma das revelações deste início de temporada, a 'Viola' tinha a chance de se igualar à Juventus (20 pontos) no terceiro lugar se somasse os três pontos contra um Empoli que faz uma má campanha (era 18º com apenas quatro pontos antes do início da partida).

Mas a Fiorentina foi surpreendida pelo vizinho toscano, que abriu o placar por meio de Francesco Caputo (21') e garantiu a vitória com um gol do atacante ganês Emmanuel Gyasi (81').