EUA dizem que Israel definirá as próprias estratégias em ações em Gaza e que darão conselhos

O porta-voz do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, John Kirby, voltou a afirmar que os Estados Unidos estão garantindo que Israel tenha tudo o que for necessário para seguir com suas operações contra o grupo extremista Hamas.

Falando em entrevista ao canal MSNBC, a autoridade, entretanto, destacou que deixará que Israel defina suas estratégias militares em relação ao conflito, incluindo sobre a ofensiva em Gaza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Temos boas comunicações com as autoridades israelenses, e queremos saber como as operações serão feitas", disse Kirby. "Temos conhecimento do tema, e estamos prontos para aconselhar", apontou.