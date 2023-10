EUA cria centros tecnológicos para impulsionar inovação

Selecionados entre 400 inscrições, os 31 centros poderão solicitar bolsas de até US$ 75 milhões (R$ 378,7 milhões na cotação do dia). Foram criados no marco da Lei dos Chips e da Ciência, aprovada no ano passado e que destina US$ 52 bilhões (R$ 262,6 bilhões na cotação do dia) em subsídios para apoiar a produção de semicondutores no país.

Esses componentes cruciais para muitas indústrias (automotiva, eletrônica, defesa etc.) são produzidos, principalmente, na Ásia, e o governo americano transformou em prioridade alavancar a produção interna.

Vários centros tecnológicos serão dedicados aos semicondutores, como o chamado "Texoma Semiconductor Tech Hub", no Texas e Oklahoma.

"Perdemos nossa liderança na fabricação desses componentes, e investir em pesquisa e desenvolvimento nas primeiras etapas nos permitirá recuperar nossa liderança e nos manter na vanguarda", disse Raimondo.

Localizados em cerca de 30 estados, do Oregon à Flórida, os centros de tecnologia também vão-se especializar em transição energética, biotecnologias e em computação quântica.

"Lugares como San Francisco, sul da Califórnia e Boston são centros tecnológicos, de fato, que impulsionam grande parte da nossa inovação e prosperidade", disse a secretária.