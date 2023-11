EUA acusa Irã de facilitar ataques a bases americanas

Os Estados Unidos acusaram, nesta segunda-feira (23), o Irã de "facilitar ativamente" ataques a bases americanas no Oriente Médio, e confirmaram o envio de assessores militares a Israel.

"O Irã continua apoiando o Hamas e o Hezbollah, e sabemos que monitora de perto esses fatos e, em alguns casos, facilita ativamente esses ataques e incita outros que desejam explorar o conflito em benefício próprio ou do Irã", declarou o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby.

Até o ataque do Hamas em território israelense no último dia 7 e os bombardeios de Israel em represália contra a Faixa de Gaza, o governo do presidente Joe Biden apreciava uma calma relativa com as milícias pró-Irã naquela região. Mas, desde a última quarta-feira, cinco ataques com foguetes e drones tiveram como alvo três bases militares iraquianas que abrigam tropas americanas como parte da coalizão internacional que luta contra o grupo jihadista Estado Islâmico (EI).