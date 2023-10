Erdogan submete candidatura da Suécia à Otan ao parlamento turco

Erdogan suspendeu em julho seu veto à adesão da Suécia na aliança atlântica, especificando, no entanto, que a ratificação dependeria do parlamento turco - que retomou o serviço em 1º de outubro, após as férias de verão.

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, submeteu nesta segunda-feira (23), ao parlamento, o pedido de adesão da Suécia à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), após 17 meses de bloqueio, indicou o executivo.

O presidente turco, que conversou no sábado por telefonema com o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, continua pressionando a Suécia por medidas contra a profanação do Alcorão - uma questão que tem complicado as relações entre os dois países.

Ancara também criticou as autoridades suecas pela suposta clemência aos militantes curdos refugiados em seu território, e exigiram a extradição de dezenas deles.

Assim como a Hungria, a Turquia é o último dos 31 Estados-membros da Otan que não validaram a adesão da Suécia.

A Turquia ratificou a entrada da Finlândia em 30 de março, desvinculando seu caso ao de Estocolmo.

