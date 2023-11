Eleições na Venezuela: população escolhe opositora de Maduro; conheça

A pré-candidata presidencial venezuelana pelo partido de oposição Vente Venezuela, Maria Corina Machado, fala à mídia antes de votar em uma seção eleitoral em Caracas durante as eleições primárias da oposição venezuelana em 22 de outubro de 2023. A oposição da Venezuela está votando nas primárias que irão selecionar um candidato para enfrentar o presidente Nicolás Maduro nas eleições do próximo ano. Crédito: FEDERICO PARRA / AFP

A liberal María Corina Machado venceu as eleições primárias da oposição na Venezuela, neste domingo, 22. O resultado define o rival do atual presidente, Nicolás Maduro, nas eleições de 2024. Entretanto, a vencedora está impossibilitada de disputar as eleições gerais. María Corina está inabilitada para exercer cargos públicos por 15 anos, o que a impediria de se candidatar para as eleições do ano que vem, segundo a AFP. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Clique aqui para seguir o canal de Política do O POVO no WhatsApp

Inicialmente, suas punições haviam acabado em 2016, mas foram prorrogadas de 12 meses para 15 anos no último dia 30 de junho, quando sua campanha começou a crescer. O presidente do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela. Elvis Cardoso, acusou a ex-deputada de corrupção e de promover sanções contra o país. O primeiro boletim informou que Machado recebeu 552.430 dos 601.110 votos, com 26% das urnas apuradas. Seu rival mais próximo, Carlos Prosperi, recebeu 28.153 votos.

Eleições na Venezuela: Conheça a liberal que teve o maior número de votos María Corina Machado, de 56 anos, é engenheira industrial e pretende implementar uma economia liberal na Venezuela. Ela ingressou na política em 2002, com uma ONG que estimulou um referendo revogatório contra o falecido presidente Hugo Chávez (199-2013). Ela foi eleita deptada em 2011, mas teve o mandato cassado três anos depois depois de participar como “embaixadora alternativa do Panamá” em uma reunião da OEA (Organização dos Estados Americanos) no qual denunciou violações de direitos humanos durante os protestos que pediram a saída de Maduro, no mesmo ano. LEIA MAIS | Nicolás Maduro: quem é o presidente da Venezuela e o que veio fazer no Brasil

Quando serão as próximas eleições na Venezuela?

Na última semana, governo e oposição assinaram um acordo que programou as eleições presidenciais para o segundo semestre de 2024, ainda sem data definida. A votação deverá contar com observadores da União Europeia e de outras instituições internacionais. Como é o sistema de votação na Venezuela? Assim como o Brasil, a Venezuela utiliza a urna eletrônica nas suas eleições, desde 2004. O voto não é obrigatório para os cidadãos. Além disso, quem obtiver a maioria dos votos é o vencedor. Não é necessário alcançar 50% dos votos e portanto, não há segundo turno no país.