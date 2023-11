Diogo Soares conquista prata na ginástica artística nos Jogos Pan-Americanos

Soares, de 21 anos, totalizou 81.865 pontos após notas de 13.400 no solo, 13.766 no cavalo com alças, 13.233 nas argolas, 14.033 no salto, 13.833 nas barras paralelas e 13.600 na barra fixa.

A medalha de bronze ficou com o americano Donnell Whittenburg, com 81.764 pontos. O dominicano Audrys Nin ficou em quinto lugar na competição com 80,165, posição que lhe valeu uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

O dominicano ficou com a única vaga que a ginástica masculina concederá nestes Jogos Pan-Americanos, sendo o melhor colocado no geral ao excluir ginastas de equipes anteriormente classificadas como Estados Unidos e Canadá e atletas como o brasileiro Diogo Soares que tinha vaga garantida no evento do próximo ano.

Nin competia com atletas de destaque, como o também brasileiro Arthur Nory, que falhou no objetivo de garantir sua vaga direta em Paris-2024.

All around masculino:

Felix Dolci (CAN) - ouro