Cúpula latino-americana prepatória para a COP28 tem início no Panamá

O Panamá abriu nesta segunda-feira (23) a "Semana do Clima da América Latina e do Caribe", uma reunião de cúpula destinada a preparar uma posição comum para levar à conferência COP28, sobre as mudanças climáticas, que será realizada a partir de 30 de novembro em Dubai.

O encontro na capital panamenha, ao qual deverão se juntar na quarta-feira os ministros do Meio Ambiente dos 33 países da região, começou com apelos para aproveitar as experiências locais ao desenhar soluções globais para frear o aquecimento do planeta.

"Juntos, exploraremos soluções, compartilharemos as melhores práticas e estabeleceremos alianças para enfrentar os desafios", disse o ministro panamenho da pasta, Milciades Concepción, ao abrir o fórum.