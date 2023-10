Confrontos Israel-Hezbollah deixam mais de 19 mil deslocados no Líbano

Mais de 19 mil pessoas tiveram de ser deslocadas dentro do Líbano, devido ao aumento dos incidentes entre Israel e o Hezbollah na fronteira sul do país, informou a Organização Internacional para as Migrações (OIM) nesta segunda-feira (23).

"Um aumento dos incidentes na fronteira" provocou o deslocamento de 19.646 pessoas no Líbano, "tanto no sul como em outras partes do país", informou a agência da ONU.

"Esperamos que esses números aumentem, na medida em que as tensões transfronteiriças persistem", ou em caso de uma escalada da violência, afirmou o porta-voz da OIM, Mohammedali Abunajela, em nota à AFP.