Comunicado do Business Wire :The Saudi Export-Import Bank

O Banco de Exportação e Importação da Arábia Saudita (Saudi EXIM) assinou um acordo com a Trafigura, líder de mercado no setor global de commodities, para estender uma linha de crédito de três anos no valor de US$ 500 milhões. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231023017044/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dr. Naif Al-Shammari, Deputy CEO of Saudi EXIM Bank and Christophe Salmon, CFO of Trafigura during the signing ceremony (Photo: AETOSWire)

Na presença do Sr. Jeremy Weir, presidente executivo e CEO da Trafigura, o acordo foi assinado pelo Dr. Naif Al-Shammari, vice-CEO da Saudi EXIM, e Christophe Salmon, CFO da Trafigura. Este acordo facilitará a compra de commodities produzidas internamente no Reino da Arábia Saudita e permitirá à Trafigura conectar os produtores sauditas a mais de 156 mercados em todo o mundo. Comentando sobre o acordo, o Dr. Al-Shammari disse: "Essas facilidades de crédito são parte de nossos esforços contínuos para expandir o alcance global das exportações sauditas. Nossa colaboração com a Trafigura está alinhada com as metas da Visão 2030 e desempenhará um papel fundamental no desbloqueio de oportunidades promissoras de investimento e comércio entre o Reino e países do mundo todo. Esse empreendimento estratégico abrirá o caminho para impulsionar o crescimento econômico global e promover o comércio internacional." "Estamos muito satisfeitos por termos assinado esse importante contrato de financiamento com o Saudi EXIM Bank, que desenvolverá ainda mais nossas relações comerciais no país", disse Jeremy Weir. "Isso aumentará as oportunidades de acesso dos produtores sauditas de commodities, como cobre, ouro e produtos downstream, aos mercados globais. Facilitaremos isso aproveitando nossos recursos globais, nosso profundo conhecimento do mercado e nossa experiência em logística da cadeia de abastecimento." Com o objetivo de expandir as exportações não petrolíferas sauditas e aprimorar sua posição nos mercados globais em diversos setores, o Banco Saudi EXIM fornece serviços de financiamento, garantias e seguro de crédito à exportação. Sobre o Saudi EXIM: Foi criado em 2020 com o objetivo de promover as exportações sauditas não petrolíferas e aumentar sua competitividade em vários setores nos mercados globais. Isso é feito por meio do fornecimento de serviços de financiamento, garantias e seguro de crédito para aumentar a confiança nos produtos sauditas e aumentar a contribuição dos setores não petrolíferos para 50% até 2030, em comparação com a porcentagem atual de 16%, que é uma das principais metas da Visão 2030 do Reino. O Export-Import Bank é um dos fundos de desenvolvimento que são supervisionados pelo Saudi National Development Fund.

Canais de contato: * E-mail: info@saudiexim.gov.sa * Website: https://saudiexim.gov.sa * X: @SaudiEXIM * Linkedin: @SaudiEXIM Sobre a Trafigura

A Trafigura é um importante grupo de commodities, de propriedade de seus funcionários e fundado há 30 anos. No coração do abastecimento global, a Trafigura conecta recursos vitais para alimentar e construir o mundo. A Trafigura implanta infraestrutura, experiência de mercado e nossa rede logística mundial para movimentar petróleo e produtos derivados de petróleo, metais e minerais, gás e energia, desde onde são produzidos até onde são necessários, estabelecendo relacionamentos sólidos que tornam as cadeias de suprimento mais eficientes, seguras e sustentáveis. A Trafigura investe em projetos e tecnologias de energia renovável para facilitar a transição para uma economia com baixo teor de carbono, inclusive por meio das joint ventures H2Energy Europe e Nala Renewables. O Grupo Trafigura também compreende ativos industriais e negócios operacionais, incluindo a produtora de multimetais Nyrstar, a empresa de armazenamento e distribuição de combustível Puma Energy e nossa joint venture Impala Terminals. O Grupo emprega mais de 12.000 pessoas e está presente em 156 países. Visite: www.trafigura.com