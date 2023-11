Comunicado do Business Wire :Quectel Wireless Solutions

A Quectel YC0001CA é uma antena 4G com projeto de montagem em superfície (SMD) otimizada para redes LTE, LTE-M e Narrow Band-IoT (NB-IoT). Esta antena de baixo perfil, que mede apenas 35,0 x 8,5 x 3,0 mm, opera em 700-960 MHz e 1.710-2.700 MHz, sendo compatível com RoHS e REACH para uso em ambientes sensíveis. Além disto, a antena pode ser fornecida em fita e bobina para aplicações de alto volume, compatível com todos os módulos IoT 4G, 3G, 2G e LPWA da Quectel.

"Estamos muito felizes em aumentar ainda mais nossa extensa gama de antenas ao acrescentar estas novas antenas e placas de avaliação", disse Norbert Muhrer, Presidente e Diretor de Vendas da Quectel Wireless Solutions. "As aplicações da Internet das Coisas exigem cada vez mais antenas de alto desempenho que satisfaçam suas necessidades específicas, seja por custos competitivos, acesso a tecnologias de rede específicas em bandas de frequência específicas ou por características robustas e seguras, como classificações IP e conformidade com RoHS e REACH. A gama expandida de antenas Quectel certamente irá atender às necessidades de seu dispositivo e implantação, com o apoio de nosso suporte de projetos e experiência em implantação, junto, é claro, com nossa gama abrangente e amplamente implantada de módulos."

A Quectel YC0018CA é uma antena 5G SMD que cobre bandas de frequência 5G New Radio (NR) Sub-6 GHz. Dependendo do plano de aterramento, a antena é projetada para ser montada diretamente na placa de circuito impresso (PCB) usando um processo convencional de refluxo de PCB. Medindo 40,0 x 7,0 x 3,0 mm, a antena opera entre -40°C e +85°C e pesa 15 g. A antena pode ser ajustada especificamente ao ambiente final do dispositivo com um circuito simples de correspondência PI e, quando utilizada com outras antenas 5G, pode alcançar desempenho de múltiplas entradas e múltiplas saídas (MIMO). Também disponível em fita e bobina, a antena também pode ser fornecida com a placa de avaliação YC0018CAEVB.

A Quectel YECN028AA é uma antena externa 5G ou NTN que suporta as bandas de frequência de 410-470 MHz, 617-960 MHz e 1.425-6.000 MHz. Com dimensões de 225 x 54,5 x 13,0 mm, a antena é compatível com IP66, RoHS e REACH, tendo assim ampla aplicabilidade para casos de uso em ambientes sensíveis. Apresentando alta eficiência e ganho, a antena oferece transmissão de dados omnidirecional de alta velocidade, podendo ser utilizada em uma ampla gama de dispositivos sem fio, como pontos de acesso, equipamentos externos, dispositivos de monitoramento em tempo real e muitos outros.

A Quectel YEMX223J1A é uma antena combinada 5G x 2 compatível com IP67, RoHS e REACH. Medindo 186,0 x 176,0 x 100,5 mm, a antena combinada suporta as bandas de frequência de 410-470 MHz, 617-960 MHz, 1.420-1.520 MHz, 1.710-2.690 MHz, 3.300-3.800 MHz e 4.000-6.000 MHz. A caixa de antena de banda extremamente larga também é compatível com versões anteriores, suportando redes 2G e 3G, bem como Cat-M e NB-IoT. Projetada para fácil integração com conexão através de dois comprimentos de cabo de 450 a 5.000 mm, a antena omnidirecional com montagem por sucção na parede oferece facilidade de instalação e durabilidade graças a seu invólucro compatível com IP67 e IP69K. A Quectel oferece opções de instalação flexíveis com comprimento de cabo personalizado e opções de conectores.

A Quectel YEMX425J1A é uma antena combinada 5G x 4 que mede 186,0 x 176,0 x 150 mm. A antena combinada suporta as bandas de frequência de 410-470 MHz, 617-2690 MHz e 3.300-6.000 MHz, sendo compatível com RoHS e REACH. Oferecendo compatibilidade retroativa com 2G, 3G, Cat-M e NB-IoT, a antena é, assim como a YEMX223J1A, compatível com a série RM520x de módulos IoT da Quectel. Além disto, a durabilidade é garantida graças ao invólucro IP67 e IP69K ASA da antena combinada.

Completando a última onda de lançamentos de antenas Quectel, a Quectel YSIS001AA é uma antena de mola metálica que opera nas bandas de frequência de 412-427 MHz, 433-435 MHz e 450-470 MHz, sendo compatível com aplicações LTE B31 mais EU433. Medindo 29,0 x 7,0 x 7,90 mm, a antena compatível com RoHS e REACH é montada na PCB do dispositivo host usando o processo de refluxo SMD convencional, que oferece alta eficiência.

Em comum com todas as antenas Quectel, estas novas adições à linha também ganham o suporte abrangente de projeto de antenas da Quectel, incluindo simulação, testes e fabricação de soluções de antenas personalizadas para satisfazer as necessidades de aplicações específicas dos clientes.