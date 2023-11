Comunicado do Business Wire :Mitsubishi Power Americas, Inc.

Aerial view of the Lowman Energy Center (LEC), located in Leroy, Alabama. (Photo credit: PowerSouth Energy Cooperative)

Como o LEC utiliza o excesso de calor para ferver água para a unidade de turbina a vapor, pode ser captada energia que de outro modo seria desperdiçada. Isto significa uma usina mais eficiente e menos emissões de gases com efeito de estufa. "A tecnologia neste setor está evoluindo com rapidez, porém estamos na vanguarda destes avanços", disse Smith. "Estamos orgulhosos de poder utilizar a mais recente tecnologia de alta eficiência da Mitsubishi Power para dar suporte a nossos membros e pessoas que atendem. Sinto orgulho deste projeto e do que conquistamos juntos."

"Na potência máxima, o LEC oferece 693 MW de energia confiável, 24 horas por dia, que irá satisfazer as necessidades de nossos membros de distribuição durante décadas", disse o Presidente e Diretor Executivo da PowerSouth, Gary Smith. "Esta capacidade é importante para nossa missão duradoura de confiabilidade e acessibilidade, que está sendo desafiada por um rápido impulso rumo à geração intermitente e renovável. O LEC é vital para nossa capacidade de manter as luzes acesas."

O LEC, que começou a ser construído em 2020, está substituindo a agora aposentada usina a carvão Charles R. Lowman de 556 MW. Totalmente operacional no fim de setembro, a nova usina foi projetada para satisfazer as crescentes necessidades de energia dos membros de distribuição da PowerSouth no Alabama e no noroeste da Flórida, usando tecnologia de gás natural mais limpa e eficiente.

A PowerSouth é uma cooperativa de geração e transmissão que satisfaz as necessidades de energia no atacado de 16 cooperativas elétricas e quatro sistemas elétricos municipais no Alabama e no noroeste da Flórida. Coletivamente, os membros prestam serviços elétricos para residências, empresas e indústrias em 39 condados do Alabama e 10 condados da Flórida.

