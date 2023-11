Comunicado do Business Wire :Mastercard Incorporated

A Mastercard anunciou hoje a expansão de sua consultoria empresarial com o lançamento de novas práticas dedicadas à inteligência artificial e economia, para ajudar clientes de todos os setores a avançar com rapidez e responsabilidade no uso da IA, bem como enfrentar as forças macroeconômicas e as preferências dos clientes em constante mudança. A empresa também está aperfeiçoando seu serviço de transformação de negócios, Digital Labs, para que os clientes criem soluções completas, desde o desenvolvimento do conceito e prototipagem rápida até o lançamento e escalabilidade. Estas ofertas são parte da expansão de consultoria em curso da Mastercard em setores emergentes para apoiar as empresas em sua evolução e crescimento em todo seu âmbito. "Com a democratização da IA generativa e um clima econômico complexo, as empresas precisam de conhecimentos especializados e soluções de entrada no mercado agora mais do que nunca", afirmou Raj Seshadri, Presidente de Dados e Serviços na Mastercard. "Como complemento às nossas práticas de consultoria, o Digital Labs serve como uma incubadora para as empresas explorarem novas ideias e criarem em conjunto soluções inovadoras com um efeito otimizado na implementação." Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Facilitando a implementação segura de estratégias de IA

Respaldada por mais de uma década de experiência no uso de modelos de IA para proteger mais de 125 bilhões de transações ao ano, a prática de consultoria de IA da Mastercard trabalha com empresas para adotar estratégias relevantes e responsáveis de AI. Especialistas identificam e integram com segurança ferramentas de IA para melhores experiências do cliente, eficiência operacional e geração de receita sustentável. Ferramentas existentes impulsionadas por IA oferecidas mediante Dynamic Yield, Test & Learn, Global Treasury Intelligence, Cyber Quant, Brighterion e muito mais satisfazem uma série de necessidades comerciais urgentes, incluindo ofertas de personalização, remoção de viés, previsões, otimização de práticas financeiras, segurança cibernética e monitoramento de fraudes. Enfrentando incertezas econômicas com conhecimentos baseados em dados A prática de consultoria econômica da Mastercard consiste em especialistas internos no amplamente reconhecido Instituto de Economia Mastercard, que traduz vastos dados econômicos em informações processáveis. Por meio de uma análise personalizada que utiliza técnicas avançadas de modelagem estatística, planejamento e previsão de cenários, os executivos são equipados com conhecimentos próprios para melhores tomadas de decisão com informação. Ferramentas como SpendingPulse, que mede as compras na loja e online através de todas as formas de pagamento, são utilizadas para destilar a mudança no comportamento do consumidor. Com base em dados quase em tempo real, estratégias de assinatura e personalizadas estão disponíveis em diversos setores, incluindo varejo, serviços bancários, fintech, viagens, restaurantes e muito mais. Fomentando soluções inovadoras desde a concepção até a execução O premiado Digital Labs reúne especialistas e capacidades multidisciplinares para implementar as ambições digitais de empresas, desde a concepção até o lançamento no mercado. Usando metodologias de inovação comprovadas, prototipagem rápida e ferramentas como Test & Learn, o Digital Labs trabalha junto com empresas para selecionar novas ideias e criar soluções digitais de ponta em fidelidade, marketing, comercialização, precificação e muito mais. Apoiada em poderosos conhecimentos baseados em dados e em mais de 600 soluções premiadas, o Digital Labs capacita os clientes a abordar grandes questões e repensar as formas existentes de trabalho. Durante mais de duas décadas, a consultoria vem sendo uma parte essencial do envolvimento dos clientes da Mastercard, permitindo que as empresas liberem valor de seus dados e naveguem por setores em rápida evolução. Hoje, esta equipe de classe mundial inclui milhares de cientistas de dados, engenheiros e consultores em todo o mundo, em setores que abrangem setores bancários comerciais, varejo, bens de consumo embalados, viagens e entretenimento, e órgãos governamentais ao redor do mundo.

Para mais informação, acesse mastercardservices.com. Sobre a Mastercard (NYSE: MA) A Mastercard é uma empresa internacional de tecnologia no setor de pagamentos. Nossa missão é conectar e impulsionar uma economia digital inclusiva que beneficie a todos, em todos os lugares, ao tornar as transações seguras, simples, inteligentes e acessíveis. Ao usar dados e redes seguras, parcerias e paixão, nossas inovações e soluções ajudam indivíduos, instituições financeiras, governos e empresas a atingir seu maior potencial. Com conexões em mais de 210 países e territórios, estamos construindo um mundo sustentável que abre possibilidades inestimáveis a todos. www.mastercard.com

