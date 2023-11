Comunicado do Business Wire :Bentley Systems

An example of a geological model built in Leapfrog Energy being utilized for reservoir simulation in Flow State Solutions software Volsung. Image courtesy of Flow State Solutions.

O software de simulação de reservatório geotérmico, poço e rede superficial da Flow State Solutions ajuda os desenvolvedores e operadores de projetos a entender melhor os recursos geotérmicos para desenvolvimento e otimização de ativos e melhor desempenho do poço. A combinação do portfólio Volsung da Flow State Solution com os recursos da Seequent, cria a solução completa mais robusta disponível para análise de reservatórios. Modelos detalhados do subsolo construídos no Leapfrog Energy podem ser utilizados no ambiente de simulação da Flow State Solutions para construir uma imagem completa de um ativo geotérmico.

Os líderes do setor de energia geotérmica já estão utilizando ambas as soluções para compreender melhor os seus recursos. Simon Webbison, vice-presidente de exploração e gestão de recursos da Ormat Technologies Inc., disse: "A Ormat Technologies é uma das maiores e mais ativas empresas geotérmicas do mundo. Estamos muito satisfeitos em ver a combinação dos recursos de software da Seequent e da Flow State Solutions por meio de esta aquisição. Já usamos o software de ambas as empresas para entender melhor nossos ativos geotérmicos e prever o desempenho e estamos ansiosos para trabalhar com a equipe conjunta para continuar impulsionando nosso sucesso."

Graham Grant, diretor executivo da Seequent, disse: "Estamos muito satisfeitos em receber a equipe da Flow State Solutions na Seequent. A geotermia tem potencial para ajudar a resolver os maiores desafios energéticos do mundo. Com esta aquisição, o melhor software de análise de subsuperfície da Seequent permite uma compreensão completa do desempenho dos ativos geotérmicos."

O cofundador da Flow State Solutions, Jonathon Clearwater, que se junta à Seequent como especialista em domínio técnico, engenharia de reservatórios, disse: "Estamos entusiasmados em nos juntar à equipe de energia da Seequent. Ao combinar a experiência da Seequent e nossa capacidade técnica em modelagem geotérmica, esperamos fazer uma contribuição significativa para a transição das energias renováveis através de uma melhor gestão dos recursos naturais."

Imagem 1:

Exemplo de modelo geológico construído no Leapfrog Energy sendo utilizado para simulação de reservatório no software Volsung, da Flow State Solutions. Imagem cortesia de Flow State Solutions.