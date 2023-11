Comunicado do Business Wire :BAI

A BAI nomeou dez empresas de serviços financeiros do mundo inteiro como vencedoras do Prêmio BAI de Inovação Global 2023. Por 13 anos, os prêmios BAI se tornaram conhecidos como a principal homenagem do setor de serviços financeiros, celebrando as conquistas em inovação, incluindo o avanço da experiência do cliente, a implementação de novas tecnologias e a melhoria da vida de funcionários, clientes e comunidades. O BAI também homenageou dez indivíduos e duas equipes com o Prêmio BAI Estrela em Ascensão. Os vencedores foram selecionados pelo Círculo de Inovação BAI, um painel de juízes renomados de todo o mundo que estão na vanguarda da inovação no setor de serviços financeiros. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Os homenageados deste ano se destacam por sua excepcional criatividade e dedicação à inovação contínua e impactante, implementando soluções transformadoras na experiência do cliente, pagamentos, gestão de riscos, detecção de fraudes e processos internos", disse Debbie Bianucci, presidente e CEO da BAI e Juíza do Círculo de Inovação. "A inovação continua sendo uma força motriz de organizações bem-sucedidas de serviços financeiros e fintech. Estamos entusiasmados em homenagear essas organizações e um grupo de estrelas em ascensão que estão liderando o caminho para um futuro melhor para clientes e funcionários".

Os vencedores do Prêmio BAI de Inovação Global 2023 são: Inovação na experiência do cliente de empréstimosAlly (EUA):Ally Financial: Clearpass Inovação na experiência do cliente de varejoBMO (Canadá):BMO New to Canada Inovação no design da jornada do clienteCaixaBank S.A. (Espanha): Insights Center Research Hub Inovação na experiência digital em bancos comerciaisCitizens Bank (EUA):Citizens Digital Butler Inovação no acesso antecipado a saláriosClair (EUA): Clair Digital Banking & On-Demand Pay

Inovação em inclusão financeiramooPay (Índia): Serviços financeiros inovadores para produtores de leite Inovação em tecnologia de tomada de decisõesNPL Markets (Reino Unido): Plataforma de Mercados NPL Inovação em sustentabilidadeStandard Bank (África do Sul): O mercado ESG, via One Hub

Inovação em colaboração FintechThe Bank of East Asia, Limited (China):BEAST Inovação na transformação de produtosYapi ve Kredi Bankasi A.S. (Turquia):Yapi Kredi FRWRD Pelo segundo ano, o BAI também homenageou dez indivíduos e duas equipes com o Prêmio BAI Estrela em Ascenção. Esses líderes promissores em inovação de serviços financeiros foram indicados por suas organizações e selecionados com base em seu impacto e paixão pela inovação e sua capacidade de promover mudanças positivas em suas organizações.