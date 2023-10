Clima de festa no QG de Milei vira decepção com votação surpreendente de Massa

O resultado do primeiro turno da eleição na Argentina, com o peronista Sergio Massa em primeiro lugar e o libertário Javier Milei em segundo, fez com que o clima de festa na porta do QG de campanha do libertário se transformasse em decepção. Muitos pararam de cantar "a casta tem medo" e passaram a acompanhar a apuração ao vivo das transmissões televisivas no YouTube.

Logo, alguns passaram a gritar informando que haveria um segundo turno. A fanfarra tentava manter a animação e de vez em quando alguns libertários, como candidato ao governo se Buenos Aires, Ramiro Marra, saíam de dentro do hotel para inflamar o público, mas logo o clima de preocupação retornava.

Darwin Gimenez Martinez, 21, e Facundo Ojeda, 24, se disseram decepcionados com os resultados. Esperavam que Milei ganhasse já no primeiro turno. Os dois estão confiantes que Milei ganha no segundo turno.