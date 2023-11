Ciclone Norma deixa 3 mortos no noroeste do México

Três pessoas mortas, entre elas, uma criança, foi o saldo que deixou a tempestade tropical Norma, que tocou terra pela segunda vez no território do México nesta segunda-feira (23), no estado de Sinaloa (noroeste), informaram autoridades.

O menino morreu eletrocutado em sua casa, outra pessoa perdeu a vida quando a moto em que viajava caiu em um canal e o motorista de um táxi morreu ao ficar preso em seu veículo em uma enxurrada, disse Rubén Rocha, governador de Sinaloa, à radiodifusora IMER.

Após atingir como furacão o sul da península de Baixa Califórnia, no sábado, o centro do ciclone estava sobre Sinaloa às 13h (de Brasília) desta segunda, causando chuvas torrenciais, informou o Serviço Meteorológico Nacional (SMN).