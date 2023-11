Cão mais velho do mundo morre aos 31 anos em Portugal

A imprensa de Portugal anunciou nesta segunda-feira (23) a morte de Bobi, considerado o cão mais velho do mundo, aos 31 anos, e citou o dono do animal, morador de um povoado localizado no centro do país.

"Guardamos as melhores recordações de uma vida longa, em que foi feliz e, principalmente, fez muita gente feliz, especialmente sua família", declarou Leonel Costa.

Bobi, que morava no povoado de Conqueiros, perto de Leiria, "morreu aos 31 anos e 165 dias", anunciou a organização Guinness World Records, que certifica recordes mundiais.