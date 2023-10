Candidata liberal vence as primárias da oposição na Venezuela

A liberal María Corina Machado venceu por ampla margem as primárias da oposição celebradas no domingo (22) na Venezuela, que definiu o rival do presidente Nicolás Maduro nas eleições de 2024. Mas ela está inabilitada pela justiça e, em tese, não pode ser candidata nas eleições gerais.

Um primeiro boletim da comissão que organizou as eleições internas informa que Machado recebeu 552.430 dos 601.110 votos contados até o momento, com 26% das urnas apuradas. Seu rival mais próximo, Carlos Prosperi, que denunciou irregularidades no processo, recebeu 28.153 votos e os demais aspirantes uma votação inferior a 5.000 votos.

Machado, uma engenheira industrial de 56 anos, promete acabar com o socialismo e impor uma economia liberal, com a privatização de empresas públicas como a Petróleos de Venezuela.