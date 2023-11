Candidata liberal conquista voto opositor na Venezuela

A candidata liberal María Corina Machado, inabilitada para exercer cargos públicos, conquistou quase todos os votos apurados até o momento nas primárias da oposição venezuelana, que o presidente do país, Nicolás Maduro, chamou nesta segunda-feira de fraude.

A comissão que organizou as eleições internas da oposição, que não recebeu assistência do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), anunciou na noite de hoje um segundo boletim, após a apuração de 64,88% das atas, em que María Corina obtinha 92,56% dos votos, ou 1,47 milhão do 1,59 milhão já apurado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Vencedora das primárias, María Corina se torna a candidata da oposição para enfrentar Nicolás Maduro nas eleições do ano que vem, porém está inabilitada para exercer cargos públicos por 15 anos e, teoricamente, não poderia inscrever sua candidatura.