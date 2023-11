Bomba em caixa de transporte para gatos: as práticas de Kiev para matar na Rússia

Os serviços secretos da Ucrânia cometeram o assassinato da filha de um alto funcionário do Kremlin no ano passado com uma bomba escondida em uma caixa de transporte para gatos, noticiou o jornal The Washington Post nesta segunda-feira (23), após uma longa investigação.

O jornal americano afirma que Kiev está por trás de um ataque em agosto de 2022 perto de Moscou, no qual morreu Daria Dugina, defensora da guerra contra a Ucrânia e filha do ultranacionalista Alexander Dugin.

Esta mulher, de 29 anos, foi morta na explosão de uma bomba em seu carro. O dispositivo atravessou a fronteira ucraniana um mês antes, escondido em uma caixa para transportar os gatos de uma mãe e sua filha de 12 anos, segundo fontes anônimas citadas pelo The Washington Post.