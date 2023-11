Bolívia vive emergência causada por seca e queimadas

A maior parte da Bolívia enfrenta uma temporada intensa de seca, agravada por queimadas provocadas, que afetam centenas de milhares de pessoas, destruíram dois milhões de hectares e provocaram racionamento de água na maior região mineradora, alertaram autoridades nesta segunda-feira (23).

Sete dos nove departamentos bolivianos decretaram emergência ou desastre natural para receber ajuda do governo, segundo um balanço de gestão florestal do Ministério do Meio Ambiente enviado à AFP.

Entre as áreas prejudicadas pela falta de chuva estão as reservas naturais Madidi e Parque Nacional Noel Kempf, no nordeste boliviano.