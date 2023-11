Ben Shelton sobe para 15º no ranking da ATP

Vencedor de seu primeiro torneio no circuito masculino, no domingo em Tóquio, o americano Ben Shelton teve a melhor evolução da semana no ranking da ATP, com um salto de quatro posições assumindo o 15º lugar em um ranking com poucas alterações.

Shelton, de 21 anos, alcança sua melhor colocação no ranking da ATP após derrotar o russo Aslan Karatsev, no domingo (22), na capital japonesa.

O jovem nascido em Atlanta ficou conhecido pelo grande público no último US Open, onde chegou às semifinais, perdendo nessa fase para Novak Djokovic.