Ataque armado deixa cinco mortos no México

Cinco pessoas morreram e outras duas ficaram feridas, nesta segunda-feira (23), em um ataque armado no estado de Michoacán, no oeste do México, informaram as autoridades locais.

O crime ocorreu no município de Tacámbaro, quando um grupo de criminosos atentou contra o irmão do prefeito dessa localidade, que ficou ferido.

"O balanço preliminar é de cinco pessoas sem vida, entre elas uma trabalhadora de um restaurante e um funcionário da Polícia Municipal", reportou a promotoria de Michoacán na rede social X, antigo Twitter. "Outras duas pessoas ficaram feridas", acrescentou.