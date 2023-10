Aborígenes australianos criticam resultado 'vergonhoso' de referendo sobre seus direitos

As profundas divisões raciais do país foram expostas em 14 de outubro, quando 61% dos eleitores votaram "Não" em um referendo vinculante para reconhecer na Constituição os povos originários do país.

Em uma carta aberta ao governo, eles criticam o que chamam de atitude "mesquinha" de milhões de australianos.

"Não aceitamos nem por um momento que este país não é nosso", afirmam na carta.

"A verdade é que a maioria dos australianos cometeu um ato vergonhoso, de modo consciente ou não, e não há nada positivo a ser interpretado", acrescenta o texto.

As reformas propostas criariam um órgão consultivo, chamado de "Voz" no parlamento, para avaliar as leis que afetam as comunidades aborígenes e combater a profunda desigualdade social e econômica.

A carta foi baseada nas opiniões de líderes indígenas, membros da comunidade e organizações que apoiaram o "Sim" no referendo.

Sean Gordon, ativista indígena que fez campanha pelo "Sim", afirmou que a carta foi publicada sem assinaturas para que os aborígenes de todo o país se identificassem com o texto.