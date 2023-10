Sergio Massa e Javier Milei disputarão segundo turno na Argentina

O ministro da Economia argentino, Sergio Massa, um peronista de centro-esquerda, e o líder ultraliberal e antissistema Javier Milei disputarão no segundo turno a presidência, de acordo com resultados parciais divulgados neste domingo (22).

"Massa fez uma campanha muito boa, especialmente no final. Ele se conectou com as pessoas e o peronista percebeu que do outro lado está o inimigo do povo", disse à AFP o pedreiro Jonatan Pagano, de 36 anos.

Dora Castro, uma médica de 69 anos, afirmou que "votar em democracia é sempre maravilhoso, e queremos continuar vivendo assim".

Massa, a principal figura do governo de centro-esquerda argentino, optou por permanecer no cargo de ministro com a ideia de que "a campanha é a gestão".

Estas eleições foram marcadas pelo crescimento de Milei, que era o favorito nas pesquisas após sacudir o cenário político deste país imerso em uma crise econômica aparentemente interminável, com uma inflação de quase 140%.

"Estamos preparados para fazer o melhor governo da História", declarou Milei ao votar neste domingo, dia em que completou 53 anos.

A chegada do candidato da coalizão Liberdade Avança em seu local de votação agitou a multidão, que o aclamou e lançou flores.