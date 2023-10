Rebeca Andrade estreia com medalha de prata no Pan na ginástica por equipes

O primeiro dos ouros que Rebeca Andrade sonhava conquistar na ginástica artística nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023 lhe escapou com a vitória dos Estados Unidos na competição por equipes feminina. Liderados por Jordan Chiles, as americanas conquistaram a medalha de ouro na prova com 165.196 pontos. As brasileiras ficaram com a prata marcando 161.564 pontos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O Canadá, por sua vez, conquistou o bronze, com 154.230.

O Brasil começou a disputa com a rotina de solo no primeiro rodízio, com Carolyne Pedro, Jade Barbosa, Julia Soares e Flavia Saraiva. Totalizaram 40.133 pontos contra os 40.633 que a equipe dos Estados Unidos alcançou no solo. Já no segundo rodízio foi a vez de Rebeca Andrade. Ela fez sua estreia no salto, na prova em que levou o ouro da lendária Simone Biles no último Mundial de Ginástica. Sua nota foi digna do que tem mostrado anteriormente: 15.100, a melhor nota que os juízes deram a uma execução durante todo o dia. Rebeca passou então pelas barras assimétricas e pela trave de equilíbrio. Não foi suficiente, porém, para desbancar as campeãs dos Estados Unidos, país que também havia vencido a competição por equipes masculinas no sábado.

Rebeca não participará do All Around feminino nem da competição individual de solo, anunciou seu treinador esta semana.

Depois da prata por equipes, a estrela da ginástica brasileira buscará medalhas de ouro individuais no salto, barras assimétricas e trave de equilíbrio. - Equipes femininas