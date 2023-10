Novo comboio de ajuda humanitária entra em Gaza; Israel intensifica bombardeios

Um novo comboio de 17 caminhões com ajuda humanitária entrou neste domingo 922) na Faixa de Gaza, no momento em que israel intensifica os bombardeios contra o enclave palestino, cercado desde o início de uma guerra desencadeada por uma ofensiva sem precedentes do movimento islamista Hamas.