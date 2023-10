Papa Francisco pede mais ajuda humanitária em Gaza e defende libertação de reféns israelitas

O Papa Francisco reiterou, neste domingo, o pedido por ajuda humanitária na Faixa de Gaza e defendeu a liberação dos reféns israelitas detidos pelo Hamas. As falas se deram após oração do Angelus do meio-dia, no Vaticano.

"Penso na grave situação humanitária em Gaza e me dói que o hospital anglicano e a paróquia ortodoxa grega também tenham sido atingidos nos últimos dias", falou o líder religioso.

"Apelo para que a ajuda humanitária continue a chegar e que os reféns possam ser libertados. A guerra é sempre uma derrota, é uma destruição da fraternidade humana", disse.

Fonte: Dow Jones Newswires