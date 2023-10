Israel ataca Gaza e deixa principais aeroportos da Síria fora de serviço

Israel lançou uma série de ataques aéreos no sul de Gaza na manhã deste domingo, 22. Após o bombardeio, os dois principais aeroportos da Síria, em Damasco e Aleppo, ficaram fora de serviço, conforme a agência de notícias local. "Os danos materiais nas pistas do aeroporto deixaram-nas fora de serviço", declarou a fonte militar em comunicado. O Ministério dos Transportes informou que os voos foram desviados para o aeroporto de Latakia, no nordeste do país.

É a segunda vez desde o início do conflito este mês com o grupo terrorista Hamas que o exército israelense atinge simultaneamente estes dois aeroportos, alvos recorrentes dos ataques contra áreas da Síria. As ações também teriam matado um trabalhador civil no aeroporto de Damasco e ferido outro.

Ao menos 55 pessoas também teriam morrido devido aos bombardeios deste domingo, informou o Hamas. "Durante a noite até às 6h, mais de 30 casas (foram) destruídas", disse em comunicado.