Filipinas e China trocam acusações após colisões no mar

Filipinas e China trocaram acusações neste domingo (22) após duas colisões de embarcações no disputado Mar da China Meridional.

Os incidentes aconteceram nas Ilhas Spratly, a 25 quilômetros do atol Second Thomas, no qual a Marinha filipina mantém uma posição e para onde a China envia navios para expressar as suas reivindicações sobre quase todo o mar da região.

"As manobras perigosas do navio 5203 da Guarda Costeira da China provocaram a colisão com um barco de reabastecimento contratado pelas Forças Armadas das Filipinas", afirmou um grupo de trabalho do governo em Manila.