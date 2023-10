Direita populista anti-UE lidera eleições na Suíça

A direita populista lidera a apuração das eleições legislativas da Suíça neste domingo (22), com 29,2% dos votos, em um contexto de crise migratória e de preocupação pelo risco de atentados na Europa, de acordo com a primeira projeção dos resultados. A projeção nacional do instituto gfs.bern, divulgada pelo grupo audiovisual público suíço SSR, mostra um fortalecimento da União Democrática do Centro (UDC), que fez campanha contra a "imigração em massa", muito à frente dos Socialistas (PS), o segundo partido na Câmara Baixa do Parlamento, que teria pouco mais de 17% dos votos, um aumento muito discreto. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine De acordo com esta projeção, o partido de centro-direita Centro e o Partido Liberal Radical (PLR), de direita, disputariam o terceiro lugar, com quase 14,5% dos votos; enquanto os Verdes cairiam para 9,1% e os Verdes-Liberais para 7,1%.

"É uma grande satisfação", reagiu a vice-presidente da UDC, Céline Amaudruz, na televisão pública suíça RTS. O vice-presidente dos Verdes, Nicolas Walder, por sua vez, reagiu dizendo que os resultados são "uma decepção" e que equivalem "mais ou menos a dois terços da onda verde" obtidos nas eleições de 2019. "Acho que a população se deixou levar por outras prioridades, como o poder de compra e a insegurança", disse. "Há muitas guerras em curso e um retrocesso identitário", comentou. O país de 8,8 milhões de habitantes renova os 200 deputados de seu Conselho Nacional, a Câmara Baixa, e os 46 senadores do Conselho de Estados, da Câmara Alta - Representando os cantões da Suíça, o Conselho de Estados está dominado pelo Centro e pelo PLR. As eleições, que são decididas por maioria de votos em cada distrito eleitoral, quase não alteram a sua composição.

Em sua campanha, a UDC defendeu a "neutralidade estrita" da Suíça e criticou o alinhamento do governo com as sanções contra a Rússia implementadas pela União Europeia, da qual não faz parte. Entretanto, enfatizou sua posição contra "a imigração em massa", à qual atribui muitos problemas como a criminalidade, o aumento das despesas sociais ou a elevação do consumo de energia. "A situação na Suíça é grave, temos uma imigração em massa, grandes problemas com pessoas que solicitam asilo. A situação em termos de segurança não é a de antes", disse neste domingo Thomas Aeschi, líder da bancada parlamentar da UDC, à AFP.