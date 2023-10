Bombardeio russo deixa seis mortos em depósito dos correios na Ucrânia

Pelo menos seis pessoas morreram e 17 ficaram feridas no sábado (21) após mísseis russos atingirem um depósito dos correios na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, informaram autoridades locais. O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, compartilhou nas redes sociais um vídeo que mostra um armazém destruído próximo a vários destroços e um contêiner com o logotipo da empresa postal ucraniana Nova Pochta. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os mortos e feridos no ataque "eram funcionários da empresa que se encontra no interior do terminal de Nova Pochta", informou o governador de Kharkiv, Oleg Sinegubov, acrescentando que alguns dos feridos estão internados.

"As vítimas, com idades entre 19 e 42 anos, ficaram feridas por estilhaços e pela explosão", acrescentou. O Ministério Público da cidade ucraniana confirmou que 17 pessoas ficaram feridas. De acordo com o gabinete da procuradoria regional, as forças russas estacionadas na região de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, dispararam mísseis S-300 e dois deles atingiram o depósito. "A análise dos escombros continua com o objetivo de estabelecer o número exato de feridos e mortos", disse o porta-voz do gabinete, Dmitro Chubenko, à mídia pública Suspilne. No leste da Ucrânia, o procurador-geral anunciou neste domingo (22) que mais dois bombardeios mataram duas pessoas no distrito de Bakhmut. Pouco mais ao sul, em Avdiivka, uma cidade industrial disputada pelas tropas russas e ucranianas, as forças de Kiev mantêm suas posições "protegidas", disse Zelensky em sua mensagem diária neste domingo.