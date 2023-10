Biden insiste com Israel para que evite escalada com Hezbollah

O presidente dos EUA, Joe Biden, e seus principais assessores têm insistido com os líderes israelenses para que não realizem nenhum ataque contra o Hezbollah, a poderosa milícia xiita no Líbano, que possa arrastá-lo para a guerra com o Hamas, segundo autoridades americanas e israelenses.

As autoridades americanas estão preocupadas com o fato de alguns dos membros mais agressivos do gabinete de guerra de Israel quererem enfrentar o Hezbollah, mesmo quando Israel iniciar a invasão por terra da Faixa de Gaza no conflito com o Hamas deflagrado após os ataques terroristas do dia 7. Os americanos têm enfatizado aos israelenses as dificuldades de se combater ao mesmo tempo o grupo terrorista Hamas, no sul, e uma força muito mais poderosa, do Hezbollah, no norte.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O vice-líder do Hezbollah, xeque Naim Kassem, disse neste sábado, 21, que seu grupo já está no centro da disputa entre israelenses e palestinos. Enquanto Israel tem bombardeado e feito ataques com drones contra a milícia no sul do Líbano, o Hezbollah tem disparado foguetes e mísseis contra o norte israelense. Ontem, um soldado israelense ficou ferido após um ataque da milícia. Segundo o grupo, 19 de seus integrantes foram mortos desde o início deste conflito.