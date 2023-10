Biden diz que Israel tem o direito de se defender e reitera "solução de dois Estados"

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que "Israel tem o direito de se defender" e que é preciso garantir que o país possua o necessário "para proteger seu povo hoje e sempre". Ele reiterou ainda que "não podemos desistir de uma solução de dois Estados".

Instantes atrás em sua conta no X (antigo twitter), Biden também disse que conversou com o primeiro ministro de Isarel, Benjamin Netanyahu, sobre a necessidade de seguir as leis de guerra. "Isso significa proteger civis o máximo que puderem nos combates".

"Não podemos ignorar a humanidade dos palestinos inocentes que só querem viver em paz. Foi por isso que consegui um acordo para o primeiro carregamento de assistência humanitária para civis palestinianos em Gaza."