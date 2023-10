Barça vence Athletic com gol de Guiu, de 17 anos; Girona goleia Almería e alcança líder Real Madrid

Um estreante de 17 anos, Marc Guiu, na primeira bola que tocou como jogador profissional, deu ao Barcelona (3º) a vitória por 1 a 0 em seu estádio sobre o Athletic Bilbao (6º), neste domingo, na décima rodada de LaLiga. O garoto entrou em campo aos 79 minutos e em sua primeira ação abriu espaço para João Félix vê-lo desmarcado. Ele definiu quase sem ângulo, com classe, escrevendo a grande história da rodada do futebol espanhol. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Com a brilhante estreia do jogador que atuou nas categorias de base do Barça desde os sete anos o time catalão chega a 'El Clásico' contra o Real Madrid (1º), em seis dias, a um ponto do seu grande rival e do surpreendente Girona (2º).

A vitória não responde às dúvidas sobre a atual fase dos 'azulgranas'. Afetado por desfalques, que chegam a seis, incluindo os de Robert Lewandowski, Pedri, Frenkie De Jong e Raphinha, a equipe comandada por Xavi luta para encontrar sua identidade em campo. No primeiro tempo o duelo foi intenso, aberto, com o Barcelona tentando se firmar no campo adversário e um Athletic mais elétrico, buscando o golpe através dos irmãos Williams. Cada um com seu plano, os dois times foram para o vestiário com um 'quase gol' defendido milagrosamente pelos goleiros com as pernas. Aos quinze minutos, o espanhol Unai Simón impediu Fermín López de marcar, após triangulação com Ilkay Gundogan e Alex Balde.

Já nos acréscimos (45+1') Marc André Ter-Stegen também esticou a perna com um chute à queima-roupa do mais jovem dos Williams, Nico. Apesar de não ter encontrado a chave de seu jogo, o Barcelona voltou a assustar aos 58 minutos, com uma chance dupla de João Félix, que chutou da meia-lua, e Fermín, que pegou o rebote. Unai Simón respondeu com duas defesas de altíssimo nível. Com um banco que contava apenas com dois jogadores do time principal, a mudança de Xavi começou aos poucos, com a introdução do prodígio Lamine Yamal, de 16 anos, e do uruguaio Ronald Araujo.

O adolescente, sensação do futebol espanhol no início da temporada, poderia ter marcado, mas o chute passou perto (64'). Desta vez Guiu roubou os holofotes; primeiro jogo, primeira bola e gol salvador.