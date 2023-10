Aeronave da FAB com 8º grupo de repatriados de Israel deve chegar ao Brasil na segunda-feira

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou a decolagem de mais uma aeronave neste domingo, 22, de Roma, na Itália, com destino a Tel Aviv, em Israel. O avião permitirá o embarque do oitavo grupo de brasileiros repatriados pelo governo federal desde o início do conflito no Oriente Médio. Segundo a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, a previsão é que a aeronave com o novo grupo de repatriados aterrisse no Brasil nesta segunda-feira, 23.

"A aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira (FAB 2901) decolou hoje (22/10) de Roma (Itália), às 09h45 (horário local, 04h45 no horário de Brasília), com destino à Tel Aviv (Israel). No país do Oriente Médio, embarcarão mais brasileiros repatriados", informou a FAB, na rede social X (antigo Twitter).

Neste sábado, 21, um voo operado pela FAB chegou ao Brasil com 69 pessoas e nove animais de estimação. Mais de 1.200 brasileiros e 44 animais de estimação já foram repatriados pelo governo federal desde o início da guerra de Israel contra o Hamas na Faixa de Gaza.