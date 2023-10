Verstappen conquista pole da corrida sprint do GP dos Estados Unidos

O recém sagrado tricampeão mundial, o holandês Max Verstappen (Red Bull), largará neste sábado na pole position da corrida sprint do Grande Prêmio dos Estados Unidos, décima oitava etapa do Mundial de Fórmula 1 que acontece em Austin.

As duas McLarens, do britânico Lando Norris e do australiano Oscar Piastri, ficaram em quarto e quinto lugar, à frente da outra Ferrari, do espanhol Carlos Sainz.

O mexicano Sergio Pérez (Red Bull), que corre quase em casa no Texas, largará na sétima posição à frente da segunda Mercedes, do britânico George Russell. O Top 10 é completado pelo tailandês Alex Albon (Williams) e pelo francês Pierre Gasly (Alpine).

O GP dos Estados Unidos, décima oitava etapa da temporada, é a quinta prova deste ano no formato sprint. Nessas corridas curtas, a classificação para o Grande Prêmio é antecipada para sexta-feira e determina o grid do GP de domingo.

Apenas os primeiros oito desta corrida sprint marcam pontos (de oito para o primeiro a um para o oitavo).

--- Grid de largada da corrida sprint do GP dos Estados Unidos, que começa às 19h00 deste sábado (horário de Brasília).