Seca extrema na Amazônia revela gravuras rupestres

"Achava que fosse mentira. Nunca havia presenciado isso, vivo em Manaus há 27 anos", disse a administradora, logo após se deslumbrar com as gravuras, que a fizeram pensar em seus antepassados.

As gravuras da Praia das Lajes, um sítio arqueológico de grande relevância, segundo Jaime Oliveira, arqueólogo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), foram descobertas em 2010, durante outro período de seca, não tão severo quanto o atual.

O conjunto de rochas onde aparecem os registros é cercado por uma floresta densa, de um lado, e pelas águas baixas do Rio Negro, do outro.

Em sua maioria, as gravuras remetem a rostos humanos, alguns de formato retangular e outros ovais, com sorrisos ou gestos mais sérios. "O sítio expressa emoções, sentimentos. É um registro rupestre, mas tem algo em comum com as obras de arte atuais", descreveu Oliveira.