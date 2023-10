San Luis, a província que materializa a derrocada do peronismo na Argentina

Em 2018, o então governador da Província de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, foi o anfitrião de uma importante reunião do peronismo. Ali se pretendia formar uma frente contra o governo neoliberal de Mauricio Macri, já pensando nas eleições de 2019. Cinco anos depois, a província que era considerada um dos redutos peronistas deu fim a 40 anos de hegemonia da família Rodriguez Saá, elegendo um governador da oposição. E, para presidente, os puntanos - gentílico local - escolheram Javier Milei, com quase 48% dos votos nas primárias de agosto. Foi a segunda província onde ele foi mais votado.

Localizada na parte central da Argentina, San Luis vive do agronegócio e tem orgulho do seu perfil conservador. Desde a redemocratização, o local vem sendo governado por dois irmãos: Adolfo e Alberto Rodríguez Saá, do Partido Justicialista, o principal do peronismo, fundado por Juan Domingo Perón. Mas, diferentemente do que se vê no peronismo mais à esquerda e de bases sindicais da capital Buenos Aires, ali o poder é quase coronelista.

Ao sobrevoar a capital, que também se chama San Luis, é possível ver entre a vegetação mais árida as estradas construídas todas em linha reta. Durante seu governo, que começou em 1983, Rodríguez Saá ficou conhecido pelas grandes obras que movimentaram a cidade. Tudo ali, conta a população, tem as mãos dele. O período de grandes obras, orçamento gigante e forte presença do Estado criou uma classe média forte.