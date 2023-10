Presidente de sinagoga nos EUA é encontrada morta a facadas próximo de casa

Uma mulher identificada como Samantha Woll foi encontrada esfaqueada do lado de fora de sua casa na cidade de Detroit, nos Estados Unidos, neste sábado, 21, segundo informações das autoridades locais.

De acordo com a polícia, uma unidade foi acionada após uma mulher ser encontrada sem vida nesta manhã, em uma rua a leste do centro da cidade. A localização era próxima ao endereço da casa de Samantha, declarada morta no local.

A vítima tinha múltiplas perfurações a faca, dizia o comunicado, e os policiais observaram um rastro de sangue que levava até a casa da vítima, onde acredita-se que o ataque tenha ocorrido. O motivo do homicídio permanece desconhecido.