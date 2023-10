Napoli vence em sua visita ao Verona (3-1); Inter recupera liderança

Pouco antes do intervalo (43'), Kvaratskhelia fez 2 a 0 ao driblar dois adversários dentro da área.

O Napoli, que antes da pausa internacional havia perdido para a Fiorentina, venceu o Hellas Verona fora de casa por 3 a 1 com dois gols do atacante georgiano Khvicha Kvaratskhelia, neste sábado (21), pela nona rodada enquanto a Inter voltou à liderança ao vencer o Torino, em Turim (3-0).

Darko Lazovic diminuiu para o Verona (60'), que em seguida começou a pressionar a área do goleiro napolitano Alex Meret.

Horas depois, com gol do argentino Lautaro Martínez, a Inter de Milão venceu o Torino em Turim por 3 a 0 e se impulsionou ao topo da Serie A.

Dominada pela equipe de Turim na primeira etapa, a Inter teve de esperar até os 15 minutos para abrir o marcador através do francês Marcus Thuram, que finalizou após um passe para trás de Denzel Dumfries (59').

Thuram, que chegou no verão passado ao campeonato italiano vindo do Borussia Mönchengladbach, marcou três gols pela Inter no campeonato.