Morre Bobby Charlton, lenda do futebol inglês e campeão mundial em 1966

Ídolo do Manchester United, Bobby disputou 758 jogos e marcou 249 gols pela equipe inglesa. O ex-meio-campista conquistou pelos Reds três títulos do Campeonato Inglês, uma Copa dos Campeões da Europa e uma Copa da Inglaterra

Ídolo do Manchester United, Bobby disputou 758 jogos e marcou 249 gols pela equipe inglesa. O ex-meio-campista conquistou pelos Reds três títulos do Campeonato Inglês, uma Copa dos Campeões da Europa e uma Copa da Inglaterra. Foram 17 anos dedicados ao clube.

Bobby Charlton , campeão mundial com a seleção da Inglaterra em 1966 e lenda do Manchester United, morreu aos 86 anos. A informação sobre a morte do ex-jogador foi anunciada neste sábado, 21, por sua família através das redes sociais.

"O Manchester United está de luto pela morte de Sir Bobby Charlton, um dos maiores e mais queridos jogadores da história do nosso clube", escreveram os 'Red Devils' em um comunicado.

Na campanha da Inglaterra até o título mundial de 1966, Bobby marcou três gols e disputou todos os jogos. Ele jogou ainda as Copas de 1958, 1962 e 1970. O ex-jogador também conquistou uma vez o prêmio Bola de Ouro em 1966.

A lenda do futebol inglês foi diagnosticado com demência em 2020. Uma das arquibancadas do estádio do Manchester United, o Old Trafford, leva o nome de Sir Bobby Charlton.