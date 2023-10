Milei gastou menos da metade que rivais na campanha para eleição na Argentina

Assim como no Brasil, a Argentina adota um modelo misto de financiamento de campanha. Isto é, há uma parte de financiamento que vem de verbas de origem pública e, outra, de doações privadas. Os candidatos têm até fevereiro do ano que vem para entregar as contas do que foi arrecadado e gasto durante o primeiro turno. Os gastos das primárias, no entanto, já foram contabilizados. Na disputa de agosto, que definiu os candidatos que agora disputam o primeiro turno, Javier Milei gastou menos da metade que seus principais rivais, o peronista Sergio Massa e a macrista Patricia Bullrich.

Segundo a Justiça Eleitoral argentina, Milei gastou 180 milhões de pesos (R$ 2,6 milhões no câmbio oficial). Patricia Bullrich gastou 506 milhões (R$ 7,3 milhões) e Sergio Massa, 480 milhões (R$ 6,95 milhões).

A Argentina elege neste domingo, 22, o novo presidente, que assumirá um país em crise, onde a inflação galopante chega a quase 140% no ano, o dólar segue em disparada e a pobreza atinge 40% da população. Diante da crise e da frustração dos argentinos, o libertário Milei despontou como o favorito para assumir a Casa Rosada.