Israel irá intensificar bombardeios em Gaza, após entrada de ajuda

O Exército de Israel anunciou neste sábado que irá intensificar os bombardeios na Faixa de Gaza, horas após a entrada do primeiro comboio com ajuda humanitária no enclave palestino. O comboio entrou horas antes de a ONU pedir um "cessar-fogo humanitário" do conflito, que começou há duas semanas, com um ataque sangrento do movimento palestino Hamas contra Israel. Correspondentes da AFP observaram que os primeiros 20 caminhões passaram pelo posto de Rafah, na fronteira com o Egito, e entraram na Faixa de Gaza, um enclave palestino que está cercado desde que Israel declarou guerra ao grupo islamista Hamas, que governa o território.

O posto de Rafah, no entanto, voltou a ser fechado logo após a passagem dos caminhões, relataram testemunhas à AFP. O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou que os cidadãos de Gaza precisam de "muito mais" e pediu um "cessar-fogo humanitário" para "acabar com o pesadelo" durante uma "Cúpula da Paz" no Cairo, que teve a participação de políticos e ministros das Relações Exteriores de países árabes e ocidentais. Israel, que prometeu "aniquilar" o Hamas, prepara-se para lançar uma ofensiva terrestre em Gaza. O Exército quer aumentar os bombardeios em território palestino a partir de hoje", declarou um porta-voz das Forças Armadas israelenses. "Vamos entrar em Gaza para cumprir um objetivo operacional, destruir a infraestrutura e os terroristas do Hamas, e iremos fazê-lo profissionalmente", declarou o comandante do Estado-Maior, Herzi Halevi, que passou as tropas em revista.

Na Faixa de Gaza, onde, segundo a ONU, 1 milhão de palestinos fugiram do norte para o sul devido aos bombardeios, a situação "é catastrófica", afirmaram neste sábado cinco agências das Nações Unidas. O presidente americano, Joe Biden, pediu que as partes no conflito continuem permitindo a entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza, citando "uma necessidade crucial".

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, saudou hoje "o primeiro passo para aliviar o sofrimento de pessoas inocentes" em Gaza. O Hamas executou um ataque violento a partir da Faixa de Gaza contra o território israelense em 7 de outubro, uma ofensiva que matou mais de 1.400 pessoas, a maioria civis, que foram baleados, queimados vivos ou mutilados, segundo as autoridades de Israel. Os bombardeios em represália de Israel contra a Faixa de Gaza já mataram mais de 4.300 palestinos, a maioria civis, segundo balanço divulgado pelo Ministério da Saúde do Hamas.