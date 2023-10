Furacão Norma continua se aproximando da costa noroeste mexicana

Com fortes ventos, o furacão Norma continuava se aproximando, na manhã deste sábado (21), da turística península da Baixa Califórnia, no noroeste do México, onde deverá impactar durante o dia, informaram autoridades.

O furacão, de categoria 2 na escala Saffir-Simpson (que vai até 5), estava a a 65 km a sudoeste do turístico Cabo San Lucas, com ventos sustentados de 175 km/h em direção ao norte e deslocamento a 15 km/h, segundo um relatório do Centro Nacional de Furacões (NHC, sigla em inglês) dos Estados Unidos neste sábado.

Norma, cujos ventos ultrapassaram os 250 km/h na quinta-feira (categoria 4), tem força para causar "inundações repentinas", alertou o NHC, prevendo que atingirá a costa mexicana nas próximas horas.