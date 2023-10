Ex-primeiro-ministro, Nawaz Sharif, volta ao Paquistão antes da votação parlamentar

O ex-primeiro-ministro do Paquistão, Nawaz Sharif, voltou ao país neste sábado, em um avião fretado vindo de Dubai. A chegada de Sharif, que foi eleito primeiro-ministro três vezes, marca o fim de um exílio auto-imposto de quatro anos em Londres, enquanto procura ganhar o apoio dos eleitores nas eleições parlamentares marcadas para janeiro.

O regresso ocorre em um momento em que o Paquistão enfrenta uma turbulência política cada vez mais profunda e uma das suas piores crises econômicas. Em Lahore, apoiadores de Sharif decoraram a cidade com suas fotografias e bandeiras do partido. "Hoje estou indo para o Paquistão depois de quatro anos e me sinto muito feliz com a graça de Alá", disse Sharif a repórteres antes de partir de Dubai para Islamabad. Ele ainda criticou a situação política e econômica do país, mas afirmou que deixa tudo "nas mãos de Deus".

Sharif deverá enfrentar forte concorrência do partido do ex-primeiro-ministro e de seu principal rival, Imran Khan. Ele recebeu um voto de desconfiança em abril de 2022 e atualmente está preso, depois que um tribunal o condenou e sentenciou a três anos em um caso de corrupção. Já Sharif está foragido desde que não compareceu perante um tribunal paquistanês em 2019, após a sua condenação a uma pena de prisão de 10 anos por acusações de corrupção.