Ex-premier do Paquistão Nawaz Sharif retorna do exílio

O ex-primeiro-ministro do Paquistão Nawaz Sharif, 73, retornou neste sábado (21) ao país, depois de quatro anos de exílio autoimposto, com o objetivo de retornar à política antes das eleições.

O país do sul da Ásia enfrenta uma crise econômica, política e de segurança antes das eleições, adiadas para janeiro, no momento em que o principal rival de Sharif, o popular Imran Khan, permanece preso.

"Estamos totalmente preparados para as eleições", afirmou Sharif em Dubai, antes do embarque para Islamabad. "Nosso país, que deveria estar no auge da prosperidade, realmente retrocedeu", acrescentou.