Desencanto com a política faz Salta apostar em Milei sem conhecê-lo

Em 12 de outubro, o libertário Javier Milei liderou uma carreata pelas ruas da cidade de Salta, capital da província de mesmo nome que fica no norte pobre da Argentina. Era sua primeira vez ali e a escolha não era despropositada. Nas eleições primárias, quase 50% de Salta votou em Milei, mesmo ele nunca tendo estado fisicamente ali. Na sua estratégia de tentar vencer em primeiro turno, ele finalmente visitou a cidade, levando um mar de gente - a maioria jovens - a segui-lo.

Nas ruas, os cartazes, panfletos e fotos de Milei são quase onipresentes. Mas ele não aparece sozinho. Seu nome está quase sempre junto com o de uma figura bastante tradicional da política saltenha: Alfredo Olmedo. Atualmente deputado e candidato a uma cadeira no Parlamento do Mercosul, Olmedo é um velho coronel da política, conhecido por andar sempre com sua jaqueta amarela, em uma estratégia de se destacar dos demais colegas de terno do Congresso local. Antes de Milei, ele era o dono do apelido "Bolsonaro Argentino", tendo conhecido o ex-presidente brasileiro.

Olmedo apadrinhou Milei na província - ou há quem diga o contrário, que Olmedo colou sua imagem no libertário que atualmente é popular entre os jovens -. Essa união tornou o amarelo a cor dos libertários de Salta, e nos dias finais da campanha, jovens desfilavam com as cores e nomes das listas de Milei pelo centro da cidade.