Chile abre Jogos Pan-Americanos com show de cores, música e dança

Os Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023 foram abertos na noite desta sexta-feira pelo presidente do Chile, Gabriel Boric, com uma cerimônia repleta de danças nacionais e convidados musicais, entre eles o colombiano Sebastián Yatra.

"Declaro, com muito orgulho e alegria, aberta solenemente a XIX edição dos Jogos Pan-Americanos", declarou Boric de uma das tribunas do Estádio Nacional, sede principal do evento.

O Chile levou ao palco dezenas de dançarinos, que vestiam trajes típicos das culturas do país. O evento, que irá até 5 de novembro, é o mais importante que o Chile sedia desde a Copa do Mundo de 1962 e a Copa América de 2015.